شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يجهز بوابات التعقيم لاستقبال الرياضيين بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو المركز الأولمبى بوابات التعقيم من فيروس كورونا المستجد على بوابات دخول المركز خلال الأسبوع الجارى، استعداداً لاستقبال تدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 .

ومن جانبه أكد عاطف حمودة، المدير التنفيذى للمركز الأولمبى، أن تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واضحة بتعقيم وتجهيز المركز لاستقبال اللاعبين فى الأول من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه جارى تحديد مسارات الدخول والخروج وتوفير بوابات التعقيم للأفراد، بالإضافة إلى ممنوع دخول أى فرد بدون كمامة .

وأضاف مدير المركز الأولمبي أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضى بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وفى ذات السياق يستضيف المركز الأولمبى معسكر منتخب الفراعنة المفتوح أواخر يونيو الجارى، بعد صدور قرار الدولة بعودة النشاط وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم التى ستستضيفها مصر العام المقبل .

من جهته كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد على التزام اللاعبين بالتدريبات المنفردة التى تم إرسالها لهم من أجل رفع اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه لا يزال يوجد أمور تنظيمية من المحتمل أن يتم تعديلها وفقا للمستجد فى اجتماع الجلس المقتوح .

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.