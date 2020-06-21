ديربي ميرسيسايد.. إيفرتون - ليفربول.. حلم التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لقمة ديربي ميرسيسايد بين إيفرتون صاحب الأرض وجاره اللدود ليفربول في لقاء سيقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن قمة الجولة 30 من منافسات بريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الترتيب قبل تسع جولات على النهاية.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق ست نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والذي غاب عن خزائن النادي لمدة ثلاثة عقود.

طريق آخر أمام ليفربول من أجل نيل اللقب وهو الفوز على غريمه "التوفيز" في لقاء الليلة مع انتظار هدية من بيرنلي في لقاء الغد عندما يواجه مانشستر سيتي.

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وشهدت تشكيلة ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء، بينما سيلعب بدلاً منه الدولي الياباني تاكومي مينامينو.

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، حيث يسعى "التوفيز" إلى تحقيق المفاجأة وتعطيل طريق غريمه ليفربول من أجل الاستحواذ مبكرًا على اللقب.

تشكيل إيفرتون: جوردان بيكفورد - شيموس كولمان - هولجيت - مايكل كين - لوكاس ديني - جوردون - أندري جوميز - دايفيز - أليكس إيوبي - كالفيرت لوين - ريتشاليسون.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكس أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فابينيو - نابي كيتا - مينامينو - ساديو ماني - فيرمينو.

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