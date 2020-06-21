توني أوليفيرا: دربت الأهلي في الوقت الخاطئ.. والزمالك كان أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح توني أوليفيرا المدير الفني الأسبق للأهلي بأنه وصل لتدريب الفريق بشكل مبكر على حد وصفه لصنع التاريخ، قائلًا أن الزمالك كان أفضل في تلك الفترة، معتبرًا أن محمد أبو تريكة كان صفقة فارقة بالنسبة للفريق.

وقال توني أوليفيرا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "وصلت للأهلي لمدة عام مبكرًا، كان علي أن انتظر عامًا أخر لأنه في هذا العام أتى إلى الأهلي محمد أبو تريكة الذي صنع الفارق مع باقي اللاعبين."

وتابع: "عندما أتيت إلى الأهلي كان الزمالك هو الأفضل، أتذكر أنني أتيت إلى الأهلي وبدأنا معسكر الإعداد بتسعة لاعبين فقط."

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وتولى أوليفيرا تدريب الأهلي في صيف 2003، وبعد بضعة أشهر غير موفقة رحل عن تدريب الفريق، وعاد مانويل جوزيه لقيادة الفريق في منتصف الموسم.

واستفاض البرتغالي المخضرم، قائلًا: "لقد وصلت للأهلي في وقت سيئ، وبالرغم من ذلك تمكنا من تحقيق كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في مباراة تألق بها عصام الحضري وحسم لنا اللقب بركلات الجزاء."

وأضاف: "كان هناك لاعبين صغار السن حققوا بطولة إفريقيا، لكنهم صغار، لكن وصول أبو تريكة ومحمد بركات جعل عمل مانويل جوزيه يظهر بشكل جيد."

وواصل: "إذا أتيح لك لاعبين جيدين فأنت قريب من الفوز، ومثال على ذلك ليفربول هو يمتلك محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين في العالم، ومع ساديو ماني فهو يمتلك هجوم قوي يستطيع أن يصنع الفارق، وكذلك مانويل جوزيه كان لديه لاعبين جيدين وأدى عملًا جيدًا وحقق كل البطولات."