محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أنه فضل عدم الدفع بمحمد صلاح في لقاء إيفرتون لسبيين، أولهما أنه لم يخض تدريبات جماعية مع الفريق في الأسبوع الماضي.
وأشار كلوب في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو الإنجليزي قبل لقاء ليفربول وإيفرتون، إلى أن صلاح شارك في تدريب أمس، السبت، وكان في أفضل حال.
ويتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال مواجهة إيفرتون التي تقام اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
وقال كلوب: "لا نستطيع إنكار أننا سنخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء القادم، هذه ليست آخر مباراة في الموسم، لذلك كان للقاء القادم جزء من تفكيري".
وأكمل: "بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدريب في الأسبوع الماضي، لقد تدربوا ولكن ليس مع الفريق، مثل صلاح وروبيرتسون، ولكنهما تواجدا في مران الأمس وكانا في أفضل حال".
وأوضح: "لذلك محمد صلاح يتواجد في قائمة لقاء اليوم، أما روبيرتسون فسيتواجد في لقاء الأربعاء أيضًا".
واختتم: "ما فعلته مع صلاح صحيح وهو الأفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يرد.. لماذا تواجد صلاح كبديل مع ليفربول أمام إيفرتون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.