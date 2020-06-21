بيراميدز: سلبية المسحة الأولى لجميع اللاعبين.. وكشف جديد يوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن نتيجة المسحة الأولى والتي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي خلال أمس يوم السبت.
وقال المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نتيجة المسحة الأولى جاءت سلبية بالكامل، ولا توجد أي حالات لفيروس وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح سعيد أن جميع أفراد النادي خضعوا للكشف بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وكذلك أيضًا العمال.
المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أكد أن جميع أعضاء الفريق سيخضعوا للمسحة الثانية يوم الأربعاء المقبل، وفقًا للبروتوكول الطبي الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
ومن المقرر أن يستأنف فريق بيراميدز تدريباته يوم الخميس المقبل في ضوء نتيجة المسحة الثانية.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي كشف أن مسابقة دوري WE المصري سوف يعود بداية من 25 بالشهر المقبل بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
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