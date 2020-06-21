اتحاد الكرة لمصراوي: الدولة تتحمل تكلفة مسحات الكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
كد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للاعبي أندية دوري WE المصري ستكون بالكامل على نفقة الدولة المصرية.
وأشار العطار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المنحة التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكذلك نظيره الأفريقي "كاف" للاتحادات للمساعدة ضد الآثار السلبية لفيروس كورونا، لم تصل إلى الاتحاد المصري حتى الآن.
وقال العطار: "المنح التي من المفترض أن نحصل عليها لم تصل حتى الآن، وبالتالي جميع المسحات تتم على نفقة وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجهات الحكومية التابعة للدولة".
وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن في وقت سابق عن تخصيص 10.8 مليون دولار لـ54 اتحاد أفريقي بواقع 200 ألف دولار لكل اتحاد محلي لمواجهة فيروس كورونا.
كما أعلن الاتحاد الدولي عن تخصيص مبلغ مالي للاتحادات المحلية أيضًا يقارب مبلغ 500 ألف دولار لكل اتحاد.
الجدير بالذكر أن لاعبي الأندية المصرية يخضعون لإجراء المسحات خلال الفترة الحالية، بداية من اليوم الأحد، استعدادًا لاستئناف المسابقات المصرية في نهاية يوليو المقبل.
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