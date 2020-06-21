المحمدي وتريزيجيه خارج تشكيل أستون فيلا في مواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف أستون فيلا فريق تشيلسي على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا في المباراة.

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ولم يحقق أستون فيلا الفوز في آخر خمس مباريات ليجمع 26 نقطة ويقبع في المركز قبل الأخير للدوري، فيما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة وفي جعبته 48 نقطة.

تشكيل أستون فيلا: نيلاند، كونسا، هاوس، مينجز، تارجت، هوريهان، دوجلاس لويز، ماكجين، أنور الغازي، دافيز، جريليش.

تشكيل تشيلسي: كيبا، أزبلكويتا، روديجير، كريستينسن، ماركوس ألونسو، كانتي، كوفازيتش، لوفتوس تشيك، ماونت، ويليان، جيرو.