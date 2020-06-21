الأهلي لمصراوي: نادِ برتغالي طلب ضم ناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تلقت عرضًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي لضم ناصر ماهر.
ويلعب ناصر ماهر حاليًا في صفوف سموحة بعدما انتقل إليه مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.
وقال توفيق في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الأهلى تلقى عرضًا من نادي ناسيونال ماديرا لضم البالغ من العمر 23 عامًا.
وأضاف توفيق أن هناك مفاوضات بين الناديين لبحث العرض، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.
وخاض ناصر ماهر عدة تجارب محلية، حيث كان أحد لاعبي الأهلي تحت 23 عامًا ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف ناديي بتروجيت وسموحة قبل عودته للأهلي مجددًا وتصعيده إلى صفوف الفريق الأول مطلع موسم 2018/2019 ثم إعارته مرة أخرى إلى سموحة مطلع الموسم الحالي.
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