"لا نعلم شيئًا".. الوداد ينفي مفاوضاته مع باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي المغربي إن ما تم تداوله بشأن مفاوضات النادي مع باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي غير صحيح.
وكان ميدو حزيّن وكيل أعمال المهاجم باسم مرسي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أمس السبت، تلقى موكله عرضًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي للانتقال إلى صفوفه بداية من الصيف المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية نقلًا عن سعيد الناصيري رئيس النادي الذي قال: "لا علم لي بهذا الخبر، ولم نفاوض هذا اللاعب".
وأضاف: "ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة، وإذا كنا نرغب في اللاعب فإننا سنتصل بفريقه، لحد الآن لم نفاوضه، وكل ما تم ترويجه غير صحيح".
وكان باسم مرسي انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر ليشارك رفقة فريقه الحالي في عشر مباريات مسجلاً هدفين.
صاحب الـ28 عامًا، استطاع أن يحقق من قبل خمسة ألقاب مع الزمالك بواقع بطولة دوري WE المصري، وكأس السوبر المصري، والتتويج بثلاثة ألقاب كأس مصر.
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