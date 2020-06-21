وفاة والدة ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم وفاة والدة المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن عمر ناهز الـ70 عاما.
وقال الاتحاد الزامبي في بيان عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: "ينعي رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم أندرو كامانجا ولجنته التنفيذية مع جميع الموظفين عائلة ميتشو في وفاة والدته".
وكان ميتشو تولى تدريب الزمالك في أغسطس 2019، قبل أن يرحل بعد 137 يوما قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء.
وقاد صاحب الـ50 عاما الزمالك في 13 مباراة محققا نسبة انتصارات بلغت 64%، وتُوج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.
يُذكر أن ميتشو يتولى حاليا مهمة تدريب منتخب زامبيا.
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