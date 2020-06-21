بث مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم 21-6-2020 الدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم 21-6-2020 بث مباشر والتي ستقام بين الفريقين على ملعب ميستايا ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .
ومن المقرر أن تنطلق مباراة فالنسيا ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بثالبطولة بصوت المعلق سوار الذهب .
يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق أوسوسونا المركز الثاني عشر في جدول الليجا برصيد 35 نقطة .
مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم ..
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