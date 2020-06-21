بث مباشر مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم 21-6-2020 الدوري الإسباني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم 21-6-2020 بث مباشر والتي ستقام بين الفريقين على ملعب ميستايا ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فالنسيا ضد أوساسونا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث

البطولة بصوت المعلق سوار الذهب .

يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق أوسوسونا المركز الثاني عشر في جدول الليجا برصيد 35 نقطة .

مشاهدة مباراة فالنسيا وأوساسونا اليوم ..