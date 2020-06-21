12 ممثلًا لأندية القسم الثاني في اجتماع اتحاد الكرة غدًا

يحضر 12 ممثلًا لأندية القسم الثاني، إلى مقر اتحاد الكرة غدًا الاثنين، للاجتماع مع مسئولي اتحاد الكرة، من أجل وضع التصورات النهائية لحسم مصير دوري

المظاليم.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الأندية على حضور 4 أندية من كل مجموعة للاجتماع مع د.جمال محمد علي

نائب رئيس اتحاد الكرة ود.أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، من أجل مناقشة مصير دوري الدرجة الثانية.

وكانت معظم أندية القسم الثاني، طلبت إلغاء البطولة هذا الموسم مع الحفاظ على حقوق الفرق المتصدرة.