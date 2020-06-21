liverpool live بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت كورة اون لاين الدوري الانجليزي بدون تقطيع

مباراة قوية في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وإيفرتون، ديربي الميرسيسايد العريق الضارب في جذور تاريخ الكرة الإنجليزية يحمل دومًا الإثارة والندية، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم 20 يونيو 2020، والقناة الناقلة وأبرز التفاصيل سنقدمها لكم في السطور التالية.

كان ليفربول على بعد فوزين من الفوز باللقب عندما عُلق الدوري في منتصف مارس الفائت، ويدخل مباراة ديربي الميرسيسايد الأحد أمام جاره وغريمه إيفرتون مبتعدا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين.

انتصارٌ في ملعب (جوديسون بارك) وآخر عند زيارة أستون فيلا لملعب (أنفيلد) الأربعاء المقبل، سيتوجان بطل أوروبا بلقب الدوري الممتاز (البريميرليج) في نسخته الحديثة (منذ 1992) للمرة الأولى.

ولم يكن مستقبل الموسم الكروي واضحا

Advertisements

في بريطانيا، أكثر الدول الاوروبية تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث كانت هناك اقتراحات عدة بشأن مصير الدوري.

أيد البعض فكرة إلغاء الموسم، إلا أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز شعر بارتياح عندما لم تلجأ الرابطة إلى هذا الخيار.

وقال الألماني خلال مؤتمر صحفي عبر الاتصال بالفيديو قبل مباراة الأحد: (كنت قلقا جدا عندما بدأ الناس يتحدثون عن إلغاء الموسم، لأنني صُدمت كثيرا وشعرت بالأمر جسديا لأنه كان سيكون صعبا جدا، جدا، جدا).

ولو قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم أسوة بالعديد من الدوريات الاوروبية أبرزها فرنسا، واعتماد مبدأ (النقاط في المباراة

لمشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا )





الواحدة) لتوج ليفربول بطلا.موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزيتقام مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش وذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.ملعب مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزيتقام مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون.القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزيتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 و2 و4 ك.معلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزييعلق على مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي التونسي رؤوف خليف.