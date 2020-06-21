نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببالغ الحزن والأسى أحمد راضي، نجم الكرة العراقية والعربية السابق، وصاحب الأخلاق الرفيعة الذي وافته المنية، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. الذي وافته المنية، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. تقدم رئيس النادي بخالص التعازي لأهله ومحبيه ولأسرة الكرة العراقية وجماهيرها التي فقدت واحدًا من أبرز نجومها على كل المستويات. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب ينعى أحمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.