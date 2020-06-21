ليفربول يعلن تشكيله الرسمي أمام إيفرتون.. ومحمد صلاح احتياطيًا

أعلن يورجن، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه، لمواجهة إيفرتون التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

ويمثل الليفر في المباراة كل من:

"أليسون بيكر، أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، ميلنر، هندرسون، فيابينيو، نابي كيتا، مينا مينو، فيرمينيو، ساديو ماني".

ويوجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول بعد عدم تأكد جاهزيته الفنية لخوض المباراة بأكملها.

ويحتاج الليفر إلى ست نقاط من أجل التتويج الرسمي بلقب

الإنجليزي.ويمثل الليفر في المباراة كل من:"أليسون بيكر، أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، ميلنر، هندرسون، فيابينيو، نابي كيتا، مينا مينو، فيرمينيو، ساديو ماني".ويوجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول بعد عدم تأكد جاهزيته الفنية لخوض المباراة بأكملها.ويحتاج الليفر إلى ست نقاط من أجل التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي

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