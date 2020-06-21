محمود العدل: منتخب اليد يحتاج إلى 32 مباراة ودية

أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن إعداد المنتخب الوطني بشكل جيد قبل انطلاق كأس العالم يتطلب إقامة 32 مباراة دولية ودية.

تحتضن مصر فعاليات كأس العالم لكرة اليد

للرجال في شهر يناير من العام 2021 بمشاركة 32 منتخبًا.

وأضاف العدل أن المنتخب الوطني يحتاج لفترة إعداد فنية وبدنية قوية بعد التوقف الطويل، مشيرًا

أن خوض لاعبي المنتخب لمباريات كثيرة سيضمن وصولهم لأعلى معدلات فنية وبدنية ليصبح قادرًا على المنافسة على لقب مونديال اليد.وأردف رئيس اللجنة الطبية باتحاد اليد المصري، أن إقامة بطولة كأس العالم لليد سيكون أمرًا صعبًا على مصر كونها مستضيفة البطولة وتحتاج للدعم الجماهيري.