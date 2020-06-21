محمد صلاح yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora live صلاح وليفربول liverpool live match

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في مساء اليوم تنطلق المباراة التي طال انتظارها من الجميع من محبي وعاشقي كرة القدم الانجليزية لما تمثله من عشق كبير لدى الملايين ، اليوم يتألق المصري محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية للفريق ليكون أول من بالميدان لخوض هذه المباراة المصيرية ، اليوم يلتقي الريدز القلعة الحمراء فريق العمالقة ليفربول أمام فريق ايفرتون الانجليزي في إطار الجولة الثلاثون من البريميرليج.

مساء اليوم سيشهد مباراة قوية تجمع ما بين الليفر وإيفرتون حيث انتظر مشجعي الريدز هذا اللقاء المؤجل منذ قرابة الثلاثة أشهر بعد أن تم تعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة وليس هي وحسب بل العالم أجمع ، وبعد أن قرر اتحاد الكرة الانجليزي استئناف بطولة الدوري وكان الجميع

ينتظر هذا اللقاء ولما لا يا سادة وبه فخر العرب حبيب الملايين ” مو صلاح” الفرعون المصري الصغير.

مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر

تتنطق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم وتعتبر من المبارايات الحاسمة حيث أنه لا يفصل ليفربول عن التتويج بلقب بطل البريميرليج سوى مباراتان فقط ، اليوم أولهم والتلية قريبًا وبعدها يتوج الريدز بعد غياب 19 عام عن التتويج، يدخل الريدز مباراة اليوم وهو المتصدر لترتيب الفرق بالجدول حيث في جعبته 82 نقطة من 29 لقاء استطاع الريدز الفوز في 27 لقاء وتعادل في لقاء وخسر لقاء، بينما على الجانب الأخر ايفرتون يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 37

نقطة في 29 لقاء حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 لقاء.

التشكيلة المتوقعة للريدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون -كيتا- فينالدوم

الهجوم: صلاح -وفيرمينو -ماني.

التشكيلة المتوقعة لفريق ايفرتون

حراسة المرمى : بيكفورد.

خط الدفاع : ديني/ هولغيت/ كين/ كوليمان .

خط الوسط : سكاردسون / ديفيز/ غوميز/ إيوبي .

الهجوم : كالفريت لوين/ ريتشالسون.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة اليوم التي تجمع ما بين ليفربول وايفرتون في الجولة الـ 30 من البريميرليج ، في تمام الثامنة 8:00 بتوقيت القاهر التاسعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة ، وتنطلق على أرض ملعب جوديسون بارك في عقر دار ايفرتون وتنقل لكم المباراة القنوات التالية.

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

beIN Sports 4K .

لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر عبر يلا شوت لايف (اضغط هنا)

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