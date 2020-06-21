شاهد.. مارادونا ينشر صورته رفقة والده في الاحتفال بـ"عيد الأب"

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، صورة له رفقة والده، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، اليوم الأحد.

وعلق مارادونا على الصورة بعبارات مؤثرة تعبر عن مشاعره بافتقاده لوالده في مثل هذه المناسبة، ومقدماً التهنئة للآباء كافة بتلك المناسبة.

كان والد مارادونا توفى في عام 2015 عن عمر ناهز الـ87 عامًا.

"فيسبوك"، بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، اليوم الأحد.وعلق مارادونا على الصورة بعبارات مؤثرة تعبر عن مشاعره بافتقاده لوالده في مثل هذه المناسبة، ومقدماً التهنئة للآباء كافة بتلك المناسبة.كان والد مارادونا توفى في عام 2015 عن عمر ناهز الـ87 عامًا.

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