محمود العدل يوضح تدابير كورونا لعودة نشاط كرة اليد

وضع الدكتور محمول العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، خريطة لعودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح العدل روشته عودة الحياة إلى كرة اليد المصرية مرة أخرى، "

دخول المنتخبات القومية معسكرات مغلقة حتى لا يصابوا بالفيروس اثناء خروجهم من المعسكر ".

وأضاف " توقيع الكشف الطبي الدائم والشامل وعمل جميع الفحوصات والتحاليل الطبية".

وأردف " يشترط عدم دخول اى لاعب لهذة المعسكرات الابعد قياس درجة الحرارة، وعمل اختبار المسحة للتاكيد تماما من عدم الاصابة وخلو الجميع من فيروس الكورونا".

وواصل " تنطبق مثل هذة الشروط على كل المحيطين باللاعبين من ادرايين واجهزة فنية وطبية وموظفيين وعمال من كل ما يتواجد داخل معسكرات التدريب".