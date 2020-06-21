الدوري الاسباني: سلتا فيغو يسحق ألافيس بنصف دستة أهداف!

لقن فريق سلتا فيغو ضيفه ألافيس درسًا لن يُنسى، ظهر اليوم الأحد 21-6-2020، بهزيمته بنتيجة عريضة قوامها نصف دستة أهداف نظيفة (6-0)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بالايدوس ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الاسباني.

وأنهى سلتا فيغو الحصة الأولى متقدمًا في النتيجة بأربعة أهداف نظيفة، من بينهم ثنائية للاعب برشلونة السابق “رافينيا ألكانتارا” في غضون دقيقة واحدة.

وتقدم جيسون موريلو لفريق سلتا فيغو في الدقيقة 14 برأسية نموذجية بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى أرسلها لاعب برشلونة وآرسنال السابق “دينيس سواريز”.

وأضاف نجم سلتا فيغو ولاعب منتخب اسبانيا إياجو أسباس الهدف الثاني في الدقيقة 20 إثر ركلة جزاء أحتسبت ضد لاعب وسط ألافيس “يوبومير فيجسا”.

وأضطر ألافيس لاستكمال المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد تعرض “أجويريجابيريا” للطرد ببطاقة حمراء مباشرة تحصل عليها بسبب تدخل خشن للغاية علي فخذ وركبة رافينيا ألكانتارا في منطقة خط الوسط.

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وشهدت الدقيقة 40 تسجيل رافينيا ألكانتارا للهدف الثالث بعد تصويبة مقوسة مذهلة بالقدم اليسرى أطلقها من على خط الـ 18 فور تسلمه لتمريرة دينيس سواريز من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 41، ومن هجمة مضادة لفريق سلتا فيغو على الرواق الأيسر، تابع رافينيا ألكانتارا تمريرة عرضية شتتها دفاع ألافيس بشكل خاطيء داخل منطقة الجزاء، ليقابل الكرة بتصويبة يسارية ذهبت على أقصى يسار الحارس.

وأضاف سلتا فيغو الهدفين الخامس والسادس في الدقائق الـ 10 الأخيرة من المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها نوليتو في الدقيقة 78، وسانتي مينا في الدقيقة 86 بعد تلقيه تمريرة ذكية من نوليتو في العمق الدفاعي لفريق ألافيس.

بهذه النتيجة رفع فريق ملعب بالايدوس رصيد نقاطه لـ 30 في المركز الـ 16، ليواصل الهروب والابتعاد عن صراع الهبوط، بينما تجمد ألافيس في المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة.

ولعبت جميع أندية قاع جدول الترتيب “إيبار وريال مايوركا وليجانيس وإسبانيول” مبارياتهم في الجولة 30، وجميعهم تعرضوا لنتائج سلبية، حيث تعادل إيبار مع خيتافي ليتجمد في المركز الـ 17، وتعادل مايوركا مع ليجانيس، وخسر إسبانيول من ليفانتي.

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