بث مباشر | شاهد ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” ضمن مباريات اليوم الاحد 21-6-2020 لحساب الجولة الـ 30 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ريال سوسيداد “انويتا”، بمدينة “سان سيباستيان”.

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يسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل خطف مركز الصدارة من “برشلونة” الذي وقع في فخ التعادل مع “إشبيلية” امس السبت.

ويحتل “ريال مدريد” مركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر “برشلونة”، وبفارق 10 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

في المقابل يقبع “ريال سوسيداد” في المركز السادس، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن “أتلتيكو مدريد” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

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