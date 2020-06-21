بي ان سبورت تختار معلق مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني

اختارت شبكة قنوات بي ان سبورت معلق مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 30 من المسابقة، مساء اليوم الأحد 21-6-2020.

المباراة المقرر إقامتها على ملعب الأنويتا في إقليم الباسك، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وستنقل على قناة بي ان سبورت 1.

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس اختيارها للمعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف” للتعليق على هذه المباراة المرتقبة، والتي إذا فاز بها ريال مدريد سيتمكن من الصعود إلى المركز الأول بنفس رصيد نقاط برشلونة.

Advertisements

وسقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام اشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في افتتاح مباريات الجولة 30 من الدوري الاسباني، ليرفع رصيده لـ 65 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد الثاني.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد في مباراة سوسيداد خمسة لاعبين هم “إيسكو ولوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز وناتشو ورينير”، ويغيب نفس العدد عن صفوف ريال سوسيداد، وهم “موجوروزا وجويفارا وإياراميندي وسانجالي وزالدوا”.

وخسر ريال مدريد في آخر مواجهة له أمام ريال سوسيداد بنتيجة 4/3 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 6 فبراير 2020، ضمن مباريات كأس ملك اسبانيا، علمًا بأن آخر مواجهة جمعتهما في الدوري تعود إلى يوم 23 نوفمبر 2019 وانتهت بفوز الريال بثلاثية لهدف.

..