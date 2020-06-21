بالصور.. روي فيتوريا يحسم ملف تجديد عقده مع النصر السعودي

توصل المدرب روي فيتوريا وإدارة نادي النصر إلى اتفاق لتجديد عقد التقني البرتغالي، الذي ينتهي مع النادي السعودي يوم 30 يونيو الجاري.

كان فيتوريا قد حضر إلى النصر في يناير 2019، بعد 4 سنوات قضاها مع بنفيكا البرتغالي، وأصبح المدرب صاحب الـ50 عامًا بطلا مع فارس نجد بعد بضعة أشهر من حضوره، حينما حقق الدوري السعودي للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

كما فاز فيتوريا أيضًا ببطولة السوبر السعودي، في يناير الماضي، بعد تغلبه على فريق التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 6 ـ 5.

التجديد يقترب

صحيفة “desporto” البرتغالية أكدت أن مدرب بنفيكا السابق تلقى في الفترة الماضية عرضًا من فناربخشة التركي، لكن فيتوريا رفض، وسيقوم بالتجديد مع النصر حتى عام 2022.

وأضافت بأن “مدرب النصر وافق على تخفيض راتبه؛ بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. يحصل فيتوريا على سبعة ملايين يورو سنويًا، وهو رقم يعتبر مرتفعًا جدًا من قبل المسؤولين عن النادي السعودي”.

Advertisements

أرقام مدرب النصر

وحقق فيتوريا مع النصر 40 فوز خلال 58 مباراة، في كافة المسابقات، بينما تعادل في 9 مواجهات، وتعرض للهزيمة 9 مرات.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي، تميز النصر بقوة خط هجومه بقيادة الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله، حيث سجل الفريق 142 هدف، بينما استقبلت شباكه 59 هدف.

..