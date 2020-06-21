ابراهيم سعيد عبر تويتر: وائل جمعة هو جورج كلوني الغلابة!

شُبه المدافع المصري السابق ومحلل قنوات بي ان سبورت القطرية “وائل جمعة” بالفنان العالمي “جورج كلوني” عبر حساب تويتر ابراهيم سعيد، زميله السابق في منتخب مصر والاهلي، بسبب الشكل الجديد الذي ظهر به مؤخرًا، والقريب بعض الشيء من نجم هولييود الشهير خاصةً في نفس لون الشعر.

وقام ابراهيم سعيد بنشر صورة لوائل جمعة، ومازحه قائلاً “جورج كلوني الغلابة”، وذلك بسبب تسريحة شعره غير الاعتيادية، حيث دأب جمعة على حلاقة شعره خلال مسيرته الكروية الطويلة منذ أن كان بين صفوف نادي غزل المحلة عام 1996 حتى اعتزل المستديرة مع الاهلي في عام 2014.

واهتم وائل جمعة بالرد على ابراهيم سعيد عبر تويتر، بنشر صورة ساخرة للفنان محمود البزاوي كُتب عليها “لو سمحت، اتكلم بأسلوب أحسن من كدا”.

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وتساءل متابعي ابراهيم سعيد في تويتر عن سر تسريحة وائل جمعة، ولماذا لم يظهر بشعره خلال مسيرته الكروية، فقال ضاحكًا “الظروف بقى..الزمن كان جاي عليه!”.

وساهم ابراهيم سعيد ووائل جمعة عندما تزاملا في خط دفاع الأهلي، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2001 بالاضافة إلى كأس السوبر الأفريقي 2002.

ويُعد حساب تويتر ابراهيم سعيد الأكثر نشاطًا وحيوية على شبكات التواصل الاجتماعي بين جميع كرة القدم المصرية، بسبب تفاعله الدائم مع جميع متابعيه، ودخوله في نقاشات مثيرة للجدل مع الشخصيات العامة وكان آخرها مع الفنانة “رانيا يوسف” التي قررت حظره في إحدى المرات.