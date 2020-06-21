رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط أمام تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط أمام تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه لخسارة علي أرضه أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وشارك الدولي المصري تريزيجيه بدلا في المباراة بالدقيقة 68 بينما ظل الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء.

Advertisements

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادي تشيلسي الذي خرج من الشوط الأول متأخر بنتيجة هدف مقابل لاشئ ودخل الشوط الثاني بكل قوة حيث استطاع في أول عشر دقائق من العودة و تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الدولي الفرنسي جيرو.

بهذه النتيجة يحافظ نادي تشيلسي علي المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي أستون فيلا بالمركز قبل الأخير بالبطولة الإنجليزية.