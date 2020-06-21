رياضة | صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني على أعتاب التتويج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الحالي، وذلك بعدما سجل هدفين في شباك فرايبورج خلال مباريات الجولة 33 من الدوري الألماني، وعزز صدارته لقائمة هدافي البوندسليجا هذا الموسم برصيد 33 هدفًا.

وتمنح جائزة الحذاء الذهبي سنويًا للاعب الأكثر تهديفًا في الدوريات الأوروبية، حيث يحصل اللاعب على (نقطتين) لكل هدف في الدوريات الخمس الكبري (بيج 5)، بينما تحصل دوريات أوروبية أخرى على (1.5) نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل تصنيفًا تحصل على (نقطة واحدة).

ليفاندوفيسكي يعتلي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي بالموسم الحالي حتي الآن برصيد 33 هدفًا (66 نقطة)، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه شيرو إيمبولي لاعب لاتسيو الإيطالي صاحب المركز الثاني بـ 27 هدفًا (54 نقطة)، ويأتي في المركز الثالث تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني برصيد 26 هدفًا (52 نقطة).

ترتيب الهدافين في سباق "الحذاء الذهبي" الأوروبي

1- ليفاندوفيسكي (بولندا / بايرن ميونيخ) 33 هدفًا – 66 نقطة.

2- تشيرو إيموبيلي (إيطاليا / لاتسيو) 27 هدفًا – 54 نقطة.

3- تيمو فيرنر (ألمانيا / لايبزيج) 26 هدفًا – 52 نقطة.

4- إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا دورتموند) 29 هدفًا – 50 نقطة.

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5- كريستيانو ورونالدو (البرتغال / يوفنتوس) 21 هدفًا – 42 نقطة.

6- ليونيل ميسي (اسبانيا / برشلونة) 21 هدفًا – 42 نقطة.

7- جيمي فاردي (انجلترا / ليستر سيتي) 19 هدفًا – 38 نقطة.

8- شون وايزمان (إسرائيل / وولفسبرجر النمساوي) 25 هدفًا – 37.5 نقطة.

9- كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان) 18 هدفًا / 36 نقطة.

10- وسام بن يدر (فرنسا / موناكو) 18 هدفًا - 36 نقطة.

الأكثر تتويجًا بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هو الأكثر تتويجًا بجائزة الحذاء الذهبي في أوروبا، وحصل على الجائزة 6 مرات، ويأتي في المرتبة الثانية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي وفاز بالجائزة 4 مرات.

وسيطر ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الأوروبي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، 2016/ 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، ولكن يبدو فرص تتويجه بالجائزة هذا الموسم صعبة للغاية في ظل ابتعاد المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي بصدارة الترتيب برصيد 33 هدفًا، وبفارق 12 هدفًا عن نجم البرسا صاحب المركز السادس برصيد 21 هدفًا.