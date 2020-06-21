رياضة | التشكيل الرسمي لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : أليسون. Advertisements خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - ميلنر. خط الوسط : كيتا - فابينهو - هيندرسون - مينامينو. خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو. ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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