رياضة | خاص.. الزمالك يرفض إجراء تحليل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يرفض إجراء تحليل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خضوع فريق الكرة الأول لعمل التحاليل والمسحه الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتواصلت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك من أجل تحديد موعد لعمل الاختبارات الطبية الأولى للاعبي الفريق الأبيض قبل إستئناف التدريبات الجماعية للفريق.

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وتجاهل مجلس إدارة نادي الزمالك الرد على اتصالات اللجنة الخماسية من أجل تحديد موعد لعمل الاختبارات الطبية والمسحه الخاصة بكورونا .

وقد بدأت أندية بيراميدز وطلائع الجيش والأهلي بعمل المسحه الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل إستئناف التدريبات الجماعية لجميع الفرق المصرية.

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام رفقة ١٢ ناد آخر لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، نظراً لعدة أسباب أبرزها إنتشار فيروس كورونا وبعض العوائق المالية وضغط المباريات الذي سينتج عن ضيق الوقت.