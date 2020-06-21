رياضة | فرمان نهائي.. حميد أحداد يحسم موقفه من العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان نهائي.. حميد أحداد يحسم موقفه من العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم المغربي حميد أحداد نجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي موقفه النهائي من العودة إلى صفوف الأبيض الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن إعارة أحداد مع الرجاء من المفترض أن تكون قد انتهت وكان الزمالك قد منح النادي المغربي مهله لشراء عقد اللاعب حتى ١٥ يونيو الماضي وهذه المهلة انتهت وبالتالي من المفترض أن يعود اللاعب إلى ناديه.
وكشفت الصحيفة أن حميد أحداد لن يعود إلى الزمالك وسيكمل المباريات مع نادي الرجاء حتى نهاية الموسم الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار فيروس كورونا في العالم وتعطيل النشاط الرياضي هو من أجبر كل اللاعبين على البقاء مع الأندية المعارين لها حتى نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع حميد أحداد في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.