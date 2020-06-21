رياضة | اتحاد السلاح يدعم ويساند قرارات السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد السلاح يدعم ويساند قرارات السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلن مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عن دعم كل أسرة رياضة السلاح المصرية لجميع قرارات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى والوقوف خلف القيادة السياسية فى دفاعها عن أمن وامان مصر شعبا وأرضا .

قال عبد المنعم الحسينى إن هذا الوقت يتطلب تضافر جهود كل أبناء الوطن والوقوف وقفة رجل واحد مع السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى الذى لا يدخر أى جهد فى سبيل الحفاظ على أمن وأمان الوطن وتوفير كل سبل الرخاء والتنمية حاليا ومستقبلا .

أكد الحسينى قائلا أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات غير عادية لا تنبع إلا من رجل يعى تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه رجل لم تغفل له عين منذ تولى قيادة البلاد من 6 سنوات ومازال وحتى الان يتابع ويباشر بنفسه كل كبيرة وصغيرة فى البلاد.

أضاف الحسينى قائلا: "ثقتنا بلا حدود فى الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى ورجال قواتنا المسلحة البواسل وفى قدرتهم على الدفاع عن كل شبر من ارض مصر ونحن معهم ندعم ونساند ورهن الاشارة فى اى لحظة من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن ومواصلة مسيرة التطوير والتنمية لبلدنا الغالية" .