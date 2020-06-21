رياضة | موقف أحمد فتحي من المشاركة في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف أحمد فتحي من المشاركة في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي موقفه خلال الساعات القليلة الماضية من مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على أن يشارك أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية في الفترة القادمة بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم الجاري وأن قرار مشاركته في المباريات سيكون بيد الجهاز الفني.

كما وافق السويسري رينيه فايلر على بقاء فتحي مع المارد الأحمر حتى نهاية الموسم ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفضه تجديد عقده والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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من جانبه، تلقى حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي صدمة قوية بشأن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على عدم مشاركة حسام عاشور في تدريبات الفريق الجماعية ورحيله عن صفوف النادي نهائيا.

وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام رسميا التخلي عن حسام عاشور ورحيله عن الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد حسام عاشور منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاعتزال وسيبقى في الملاعب لموسم أخر حيث يملك عروض من الدوري السعودي والدوري البرتغالي وسيحسم موقفه بشكل نهائي في الفترة المقبلة.