رياضة | موقف أحمد فتحي من المشاركة في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف أحمد فتحي من المشاركة في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم النادي الأهلي موقفه خلال الساعات القليلة الماضية من مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية الفترة القادمة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.
واستقر مسئولو القلعة الحمراء على أن يشارك أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية في الفترة القادمة بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم الجاري وأن قرار مشاركته في المباريات سيكون بيد الجهاز الفني.
كما وافق السويسري رينيه فايلر على بقاء فتحي مع المارد الأحمر حتى نهاية الموسم ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفضه تجديد عقده والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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من جانبه، تلقى حسام عاشور نجم خط الوسط في النادي الأهلي صدمة قوية بشأن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية الفترة القادمة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.
واستقر مسئولو النادي الأهلي على عدم مشاركة حسام عاشور في تدريبات الفريق الجماعية ورحيله عن صفوف النادي نهائيا.
وكان المارد الأحمر قد أعلن منذ عدة أيام رسميا التخلي عن حسام عاشور ورحيله عن الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.
وأكد حسام عاشور منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاعتزال وسيبقى في الملاعب لموسم أخر حيث يملك عروض من الدوري السعودي والدوري البرتغالي وسيحسم موقفه بشكل نهائي في الفترة المقبلة.