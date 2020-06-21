رياضة | نيوكاسل يسقط شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يسقط شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نيوكاسل في تحقيق فوز عريض على نظيره شيفيلد يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ30 للبريمير ليج.

هز آلان سانت-ماكسيمين ومات ريتشي وجويلينتون الشباك ليفوز نيوكاسل يونايتد 3-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم يصنع الفريق الضيف الكثير من الفرص باستاد سانت جيمس بارك وطُرد مدافعه جون إيجان بعد الاستراحة بعد حصوله على الإنذار الثاني.

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وحصل إيجان، الذي سبق إنذاره بعد شجار مع جويلينتون بسبب قرار تسلل في الشوط الأول، على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد المهاجم البرازيلي ليطرده الحكم ديفيد كوت.

وسيطر نيوكاسل على المباراة بعدما أرسل ريتشي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى حولها سانت-ماكسيمين بتسديدة منخفضة في المرمى في الدقيقة 55.

وضاعف ريتشي من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 69 بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يحرز جويلينتون هدفه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.