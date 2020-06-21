رياضة | الظاهرة يُسحر القلوب.. ماذا قدم كريم بنزيمة مع ريال مدريد؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الظاهرة يُسحر القلوب.. ماذا قدم كريم بنزيمة مع ريال مدريد؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني أفضل حالاته مع النادي الملكي في الموسم الحالي، حيث يقدم اللاعب مستويات رائعة رفقة الفريق المدريدي في مختلف البطولات، آخرها كان تسجيله هدفين في مرمي فالنسيا وقيادة فريقه للفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وخاض كريم بنزيما 38 مباراة مع فريق ريال مدريد في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3137 دقيقة، وسجل 21 هدفًا، وصنع 9 أهداف، ويحتل وصافة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة صاحب الصدارة بـ21 هدفًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد:-

كريم بنزيما صاحب الـ32 عامًا، انضم لصفوف نادي ريال مدريد عام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون، وخاض مع الفريق الملكي خلال 12 عامًا، 503 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 35020 دقيقة، وسجل 243 هدفًا، وصنع 133 هدفًا لزملائه، بينما حصل على 9 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقًا.

ويحتل "بنزيما" المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 243 هدفًا، خلف الرباعي كريستيانو رونالدو، راؤول جونزاليس، دي ستيفانو، سانتيانا.

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شارك المهاجم الفرنسي في 340 مباراة مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، بإجمالي دقائق لعب فعلية 23728 دقيقة، سجل 164 هدفًا، وصنع 93 هدفًا، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

بينما خاض 100 مباراة مع النادي الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6850 دقيقة، وسجل 52 هدفًا، وصنع 24 هدفًا، وحصل على بطاقة صفراء، وشارك في 4 مباريات بكأس السوبر الأوروبي وسجل هدف وحيد وصنع هدف مثله خلال 351 دقيقة لعب فعلية.

لعب كريم بنزيما 43 مباراة مع ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2805 دقيقة، وسجل 21 هدفًا، وصنع 11 هدفًا، وحصل على انذارين، بينما خاض 8 مباريات بكأس السوبر الإسباني، وسجل هدفين وصنع مثلهما، خلال 566 دقيقة لعب فعلية.

شارك المهاجم الفرنسي في 8 مباريات مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

توج بنزيما بالعديد من البطولات رفقة نادي ريال مدريد (2 دوري اسباني- 4 دوري أبطال أوروبا - 4 كأس العالم للأندية - 3 سوبر أوروبي - 2 كأس السوبر الإسباني - 2 كأس ملك إسبانيا).