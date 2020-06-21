الامارات | وزير الرياضة المصري: هدفنا تنظيم بطولة العالم لكرة اليد على أعلى مستوي

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصري: هدفنا تنظيم بطولة العالم لكرة اليد على أعلى مستوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمختلف الأحداث والبطولات التي تستضيفها بلاده.

وقال صبحي في بيان رسمي اليوم الأحد إن الوزارة تبذل أقصي ما في وسعها وتقوم بالتنسيق الجيد وهو ما ظهر سابقاً في بطولات مختلفة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي استضافتها مصر في عام 2019 مؤكداً أن بطولة العالم لليد سيتم تنظيمها على أعلى مستوي من الحرفية والمهنية، حيث إن الوزارة تعمل دائماً علي الاستفادة من كل الخبرات السابقة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل إنجاح البطولة.

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وكان صبحي التقى باللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 بحضور ممثلي الوزارات المشاركين في إعداد البطولة، للوقوف علي آخر الاستعدادات من أجل استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021.

تناول اللقاء التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الوزارات المشاركة في البطولة من أجل العمل علي إنجاح البطولة وخروجها بالمظهر المناسب لأسم ومكانة مصر، كما تناول الإجراءات المتعلقة بالأعمال الإنشائية للصالات التي ستستضيف البطولة، ومناقشة التفاصيل الخاصة بتذاكر الطيران والإقامة والإعاشة للفرق وأيضاً الترويج للبطولة.

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