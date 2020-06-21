الامارات | الوصل يجدد عقد علي سالمين 4 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدد عقد علي سالمين 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد لاعب الوسط الدولي علي سالمين لمدة أربعة مواسم.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بتوجيهات رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تجدد شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع علي سالمين لمدة 4 مواسم.

يذكر أن نادي الشارقة كان قد تقدم بعرض رسمي لضم سالمين، لكن إدارة "الإمبراطور" أبدت تمسكها ببقاء اللاعب الدولي في الفريق.

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