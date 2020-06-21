- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلتا فيغو يقسو على ألافيس بنصف دستة أهداف في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقن فريق سلتا فيجو ضيفه ديبورتيفو ألافيس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.
وسجل أهداف سلتا جيسون موريلو في الدقيقة 14 وايجاو أسابس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ورافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وسانتياجو مينا في الدقيقة 86.
واضطر فريق ألافيس لاستكمال مباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مارتن أجيريجابيريا.
ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.
وهذا الفوز هو السادس لسلتا فيجو مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سلتا فيغو يقسو على ألافيس بنصف دستة أهداف في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.