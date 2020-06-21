الامارات | سلتا فيغو يقسو على ألافيس بنصف دستة أهداف في الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن سلتا فيغو يقسو على ألافيس بنصف دستة أهداف في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقن فريق سلتا فيجو ضيفه ديبورتيفو ألافيس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف سلتا جيسون موريلو في الدقيقة 14 وايجاو أسابس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ورافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وسانتياجو مينا في الدقيقة 86.

واضطر فريق ألافيس لاستكمال مباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مارتن أجيريجابيريا.

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ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو السادس لسلتا فيجو مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.

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