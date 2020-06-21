شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو يسحق ألافيس بسداسية ليبتعد عن مناطق الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق سيلتا فيجو ضيفه ألافيس 6-صفر يوم الأحد ليبتعد عن منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما استغل طرد أحد لاعبي الفريق الضيف في الشوط الأول.

ووضع خيسون مورييو سيلتا في المقدمة في الدقيقة 14 قبل أن يهز إياجو أسباس متصدر قائمة هدافي الفريق الشباك من ركلة جزاء ليعوض الركلة التي أهدرها في التعادل بدون أهداف في ملعب ريال بلد الوليد منتصف الأسبوع الماضي.

وزادت أوضاع ألافيس سوءا بطرد مارتن أجيريجابيريا المباشر في الدقيقة 27 وضاعف سيلتا من آلام ضيفه عندما أحرز رافينيا هدفين في غضون دقيقتين ليجعل النتيجة 4-صفر بنهاية الشوط الأول.

وأحرز البديل نوليتو الهدف الخامس من علامة الجزاء قبل أن يصنع الهدف الأخير لسانتي مينا في الدقيقة 86.

وكان سيلتا يتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط قبل المباراة لكنه الفوز رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 16 متقدما بأربع نقاط على ريال مايوركا قبل ثماني جولات من النهاية. ويحتل ألافيس المركز 13 وله 35 نقطة.

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