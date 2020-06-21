شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يناقش مع الأندية مصير الدوري الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يناقش مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مع ممثلي أندية المحترفين، وبحضور عضو مجلس إدارة ممثلاً عن كل هيئة في الاجتماع المقرر غدًا الإثنين، لحسم مصير الدوري، وتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي، وكذلك موقف أندية الصعود والهبوط، ووضع أندية الوسط في جدول المسابقة.

كما سيتم وضع أسس المرحلة المقبلة، والتجهيز والإعداد للموسم الجديد، وفقًا للخطة الموضوعة مع الجهاز الفني للمنتخب بشأن الاستعداد لبطولة العالم بمصر، التي ستنطلق يوم ٢١ من يناير المقبل.

وقال مؤمن صفا، أمين الصندوق، إن الاتحاد أبلغ الأندية بأهمية اجتماع الغد، بعد فترة توقف عاشها الاتحاد كما هو الحال في جميع دول العالم، خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أنه من المقرر أن يحسم الاجتماع مصير بطولة دوري المحترفين، بعدما تقرر في السابق إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم الحالي، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي لطلبة الثانوية العامة.

كما سيناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد دراسة التجربة الألمانية التي كانت الأكثر احترافية، وذلك بعدما طلب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي من الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستفادة من تجربتهم لعودة النشاط.