شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نيوكاسل فوزًا عريضًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ودون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب، حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الأيرلندي جون إجان مدافع شيفيلد في الدقيقة 50.

استغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف شيفيلد وأحرز آلان ماكسيمين الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 55، وأضاف مات ريتشي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

واختتم جويلينتون أهداف اللقاء في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل 3-0.

بتلك النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 38 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 44 في المركز السابع.

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