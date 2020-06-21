شكرا لقرائتكم خبر عن «الشحات» يخضع لعملية جراحية ويغيب شهرين عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عملية جراحية، صباح اليوم الأحد، بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر سيغيب على إثرها لقرابة شهرين قادمين.

وخضع «الشحات» لجراحة «الفتاق»، ليغيب عن فريقه الذي من المقرر أن يعود للتدريبات يوم الأربعاء القادم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية، اليوم الأحد، لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للقلعة الحمراء قد استقر على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.