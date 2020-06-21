شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» و«المحمدي» على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دينيسي سميث، مدرب فريق أستون فيلا، وفرانك لامبارد، المديرالفني لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: حراسة المرمى: نايلاند. الدفاع: كونسا- مات تارجت- كورتني هوس- مينجز. الوسط: دوجلاس لويز- ماكجين- كونور هوريان. الهجوم: جاك جريليش- أنور الغازي- كينان ديفيدز. ويجلس على مقاعد البدلاء: بيبي رينا- تايلور- احمد المحمدي- ناكمبا- تريزيجيه- جوتا- فاسيليف- ساماتا. فيما جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي: حراسة المرمى: كيبا. Advertisements الدفاع: روديجير- الونسو- كريستينسين- أزبيليكويتا. الوسط: كانتي- لوفتس شيك- كوفاسيتش. الهجوم: ويليان- جيرو- مونت. وعلى مقاعد البدلاء: كاباليرو- زوما- جيمس- إيمرسون- جليمور- بوليسيتش- باركلي- بيدرو- إبراهام. الوضع في مصر

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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