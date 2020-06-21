محمود العدل : حفل افتتاح المونديال سيبهر العالم

أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، أن مصر ستبهر العالم في افتتاح كأس العالم لليد للرجال. كأس العالم لليد للرجال. أضاف العدل أن حفل افتتاح المونديال سيبهر العالم اجمع خاصة انه في مكان يشهد على عظمة التاريخ المصري مع رسمة لمستقبل الوطن فمتحف الحضارة المصرية سيكون نوة مصرية جديدة لابهار العالم فى حفل افتتاح الفعاليات والاحداث العالمية والرياضية. في مكان يشهد على عظمة التاريخ المصري مع رسمة لمستقبل الوطن فمتحف الحضارة المصرية سيكون نوة مصرية جديدة لابهار العالم فى حفل افتتاح الفعاليات والاحداث العالمية والرياضية.

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