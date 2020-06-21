اتحاد السلاح يدعم ويساند قرارات الرئيس السيسى

أعلن مجلس ادارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى عن دعم كل اسرة رياضة السلاح المصرية لجميع قرارات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى والوقوف خلف القيادة السياسية فى دفاعها عن امن وامان مصر شعبا وارضا .

قال عبد المنعم الحسينى ان هذا الوقت يتطلب تضافر جهود كل ابناء الوطن والوقوف وقفة رجل واحد مع السيد الرئيس القائد عبد

الفتاح السيسى الذى لا يدخر اى جهد فى سبيل الحفاظ على امن وامان الوطن وتوفير كل سبل الرخاء والتنمية حاليا ومستقبلا .اكد الحسينى قائلا ان ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجهودات غيرعادية لا تنبع الا من رجل يعى تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه رجل لم تغفل له عين منذ تولى قيادة البلاد من 6 سنوات ومازال وحتى الان يتابع ويباشر بنفسه كل كبيرة وصغيرة فى البلاد.اضاف الحسينى قائلا ثقتنا بلا حدود فى الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى ورجال قواتنا المسلحة البواسل وفى قدرتهم على الدفاع عن كل شبر من ارض مصر ونحن معهم ندعم ونساند ورهن الاشارة فى اى لحظة من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن ومواصلة مسيرة التطوير والتنمية لبلدنا الغالية .