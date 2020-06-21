اتحاد اليد يبحث إقامة دورة ودية للمنتخب الوطني في سبتمبر استعدادا للمونديال

قال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد سيمنح الضوء الأخضر للإسباني جاريسيا باروندو مدرب المنتخب الوطني، للبدء في إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرجال. إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرجال. وتحتضن مصر كأس العالم لليد للرجال في يناير من العام 2021 بمشاركة 32 منتخبًا. العام 2021 بمشاركة 32 منتخبًا. وأضاف صفا أن اتحاد اليد سيقرر في اجتماعه مع الاندية إقامة دورية تجريبية للمنتخب الوطني خلال شهر سبتمير بمشاركة منتخبات قوية من أجل الاستعداد لمونديال اليد.

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