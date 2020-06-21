الارشيف / اخبار الرياضه

الكشف عن إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو مع برشلونة أمام أتليتك بيلباو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية لحاق سيرجي روبرتو نجم بمباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو المقبلة ضمن الجولة الواحد والثلاثين من .

أشارت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية أن  روبرتو عانى من شرخ في ضلعه بعد سقوطه بشكل سيء ضد ريال مايوركا في منطقة أسفل الظهر في المباراة الأولى

بعد استئناف الليجا.

ولم يشارك  سيرجي روبرتو السفر مع البرسا خلال مباراة  إشبيلية، ولن يكون روبرتو جاهزًا ضد أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء المقبل، حيث لا يريد كيكي سيتين مدرب برشلونة المخاطرة به.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو مع برشلونة أمام أتليتك بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا