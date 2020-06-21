الكشف عن إمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو مع برشلونة أمام أتليتك بيلباو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية لحاق سيرجي روبرتو نجم برشلونة بمباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو المقبلة ضمن الجولة الواحد والثلاثين من الدوري الإسباني.
أشارت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية أن روبرتو عانى من شرخ في ضلعه بعد سقوطه بشكل سيء ضد ريال مايوركا في منطقة أسفل الظهر في المباراة الأولىبعد استئناف الليجا.
ولم يشارك سيرجي روبرتو السفر مع البرسا خلال مباراة إشبيلية، ولن يكون روبرتو جاهزًا ضد أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء المقبل، حيث لا يريد كيكي سيتين مدرب برشلونة المخاطرة به.
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