يلا شوت .. مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اليوم .. yalla shoot | كورة اون لاين لايف | كول كورة جول |كورة ستار

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة، و18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بالتوقيت المحلي جرينيتش.
يدخل تشيلسي المباراة تحت قيادة مديره الفني فرانك لامبارد ولا بديل أمامه عن الفوز إن أراد التواجد في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي هذا الموسم، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويتواجد تشيلسي حاليا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 6 مباريات وتلقي الهزيمة في9 مباريات، وسجل لاعبوه 51 هدفا فيما استقبلت شباكه 39 هدفا.
ويريد لامبارد الحفاظ على تواجده بالمربع الذهبي للعب في دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة خاصة وأن النادي يدعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة حيث تم التعاقد مع حكيم زياش بالإضافة إلى تيمو فيرنر.
بينما على الجانب الآخر يدخل فريق أستون فيلا المباراة باحثا عن فوز يبعده عن منطاق الخطورة والهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويأمل دين ثميث وكتيبته إحداث مفاجأة كبيرة من
ويتواجد أستون فيلا حاليا في المركز قبل الأخير الـ 19 برصيد 26 نقطة، جمعها من 29 مباراة محققا الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 17 مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا فيما اهتزت شباكه 56 مرة.
تشكيل تشيلسي
كيبا- أزبلكويتا- روديجير- كريستينسين- ألونسو- كانتي- كوفاسيتش- لوفتيس تشيك- مونت- جيرو- ويليان.
تشكيل أستون فيلا
نايلاند- كونسا- هوس- مينجز- تارجيت- ماكجين- لويز- هوريان- الغازي- ديفيز- جريليتش.
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