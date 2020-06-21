اتجاه داخل اتحاد اليد لإلغاء النشاط الرياضي لإعداد المنتخب استعدادا للمونديال

يعقد الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، غدًا الاثنين، اجتماعًا مع أندية دوري المحترفين والدوري الممتاز، لبحث مصير استكمال مسابقات الموسم الجاري.
وقال المهندس هشام نصر إن هناك اتجاه داخل الاتحاد لإلغاء مسابقات الموسم الجاري، من أجل التركيز على إعداد المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم لليد للرجال.
وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للرجال في يناير من العام 2021، بمشاركة 32 منتخبًا.
يذكر أن الاتحاد المصري لليد، أعلن في وقت سابق إلغاء جميع مسابقات الناشئين والسيدات للموسم الحالي، باستثناء دوري مرتبط مواليد 2002.
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