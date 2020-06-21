المحمدي و تريزيجيه على مقاعد بدلاء استون فيلا أمام تشيلسي

تواجد الثنائي محمود حسن تريزيجيه و أحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا على مقاعد بدلاء الفريق قبل مواجهة ، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز. تشيلسي ، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز. وتنطلق المباراة بين الفريقين تشيلسي واستون فيلا، الساعة الخامسة والربع، مساءًا. يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة؟د، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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