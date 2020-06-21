بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بالبريميرليج

تنطلق بعد لحظات المباراة المنتظرة بين تشيلسي و أستون فيلا على ملعب " أستون فيلا " ، و سيلعب في صفوف فريق تشيلسي الثنائي المصري أحمد المحمدي و محمود تريزيجيه ، ضمن مواجهات الأسبوع الثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



و ستنقل المباراة عبر بث مباشر على قناة BeIN SPORT HD1 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت

القاهرة و الساعة السادسة و الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق تشيلسي المباراة في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة ، بينما يأتي فريق أستون فيلا في المرتبة ال 19 أي قبل الأخير في قائمة الدوري الأنجليزي برصيد 26 نقطة.



و يبحث تشيلسي في هذه المباراة عن فوز جديد على حساب أستون

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لمشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضعط هنا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضعط هنا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضعط هنا )

فيلا من أجل مواصلة مطاردته لفريق ليستر سيتي ، الذي يحتل المركز الثالث ضمن القائمة برصيد 45 نقطة ، أما أستون فيلا فهدفه هو العودة من جديد للساحة و تحسين نتائجه ، من أجل رفع رصيده ومركزه لضمان بقاءه في البرييمرليج بالموسم القادم.