لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا بالبريميرليج

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ، عن تشكيل فريقه أمام أستون فيلا خلال المباراة التي ستنطلق الساعة الخامسة والربع، ضمن الجولةالثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز.
جاء تشكيل البلوز لمباراة اليوم كالتالي: كيبا ازبيليكويتا ، أنطونيو روديجير، كريستينسن، الونسو ، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، لوفتس شيك، ماونت، ويليان ، جيرو.
يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.
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