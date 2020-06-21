لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا بالبريميرليج

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ، عن تشكيل فريقه أمام أستون فيلا خلال المباراة التي ستنطلق الساعة الخامسة والربع، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز. الثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز. جاء تشكيل البلوز لمباراة اليوم كالتالي: كيبا ازبيليكويتا ، أنطونيو روديجير ، كريستينسن، الونسو ، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، لوفتس شيك، ماونت، ويليان ، جيرو.



يحتل ، كريستينسن، الونسو ، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، لوفتس شيك، ماونت، ويليان ، جيرو.يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة.

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